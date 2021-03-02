В Ишиме лиса Атланта и сова Сима больше всех рады весеннему солнцу

| Фото: конный клуб "Кентавр" | Фото: конный клуб "Кентавр"

Питомцы ишимского мини-зоопарка "Ноев ковчег" с радостью встречают весну: лиса Атланта стала чаще выходить из домика, чтобы погреться на солнце, а сова Сима – вылетать из гнезда на обеденный пенек. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила директор конного клуба "Кентавр", на базе которого действует зоопарк, Евгения Пшеничникова.

"Атланта в последние дни оживилась, поведением похожа на собаку, ластится, подставляет животик, чтобы его почесали, льнет к прутьям клетки, просит, чтобы с ней поиграли и потискали. Даже серьезная сова Сима, и та соскучилась по весне, слетит на пенек и, прищурившись, смотрит прямо на яркие лучи попеременно то левым, то правым глазом", - рассказала руководитель.

| Фото: конный клуб "Кентавр" | Фото: конный клуб "Кентавр"

Стал активным и Герман – местная норка. Он не любит вольностей со стороны посетителей любого возраста, но с удовольствием вытягивается на солнце в струнку и разрешает аккуратно потрогать свои когти и нос.

| Фото: конный клуб "Кентавр" | Фото: конный клуб "Кентавр"

По словам хозяйки конного клуба, через одну-две недели весеннее настроение передастся и лошадям, жеребцы станут обращать внимание на кобылиц, заигрывать с ними, призывно ржать и гарцевать.

| Фото: конный клуб "Кентавр" | Фото: конный клуб "Кентавр"

Неделю назад у парочки подаренных осенью зверинцу кроликов, которых поселили в клетку носухи Гоши в связи с его переездом в теплую квартиру, на свет появились три крольчонка. Об этом узнали, когда малыши стали выбираться из сенной норы наружу. По этому поводу специалисты клуба объявили конкурс имен для крольчат. Свои варианты можно присылать в группу.

| Фото: конный клуб "Кентавр" | Фото: конный клуб "Кентавр"

Звериные эксперты предполагают, что верблюд Добрыня и ослик Пуговка тоже рады весне, но никак этого не показывают, потому что им некогда – они продолжают мерно жевать сено и хрустеть овсом.

| Фото: конный клуб "Кентавр" | Фото: конный клуб "Кентавр"

Инна Кондрашкина