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3 марта в Тюмени потеплеет

Общество, 07:59 03 марта 2021

Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия"

Минус 12 градусов Цельсия показывают столбики термометров в Тюмени утром 3 марта, сообщает сервис Gismeteo. Днем потеплеет до минус 5-ти, вечеру прогнозируется минус 8.

Синоптики обещают преимущественно солнечный день. Южный ветер будет дуть со скоростью 4-6 метров в секунду с порывами до 10 метров в секунду. После 14 часов направление изменится на юго-западное.

Атмосферное давление пониженное - 742-743 мм рт. ст. Небольшие геомагнитные возмущения.

Заход солнца в 18 часов 14 минут. Долгота дня 10 часов 48 минут. Сегодня день на 4 минуты длиннее, чем вчера.

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