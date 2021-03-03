3 марта в Тюмени потеплеет
| Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия"
Минус 12 градусов Цельсия показывают столбики термометров в Тюмени утром 3 марта, сообщает сервис Gismeteo. Днем потеплеет до минус 5-ти, вечеру прогнозируется минус 8.
Синоптики обещают преимущественно солнечный день. Южный ветер будет дуть со скоростью 4-6 метров в секунду с порывами до 10 метров в секунду. После 14 часов направление изменится на юго-западное.
Атмосферное давление пониженное - 742-743 мм рт. ст. Небольшие геомагнитные возмущения.
Заход солнца в 18 часов 14 минут. Долгота дня 10 часов 48 минут. Сегодня день на 4 минуты длиннее, чем вчера.