Депутат Тюменской городской думы вручил благодарственные письма обществу молодых инвалидов

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Турнир по боулингу среди людей с ограниченными возможностями здоровья в Тюмени приурочили к 22-й годовщине со дня основания общества молодых инвалидов "Вера". Почетным гостем соревнований стал депутат гордумы Сергей Пыхалов.

В состязаниях участвовали девять команд. Сильнейшей оказалась команда "Веры", второе место заняла дружина "Шанс", бронза у сборной из общества глухих "Топтышки". Победители и призеры турнира получили кубки и медали, а все остальные спортсмены – дипломы за участие.

Сергей Пыхалов вручил членам общества молодых инвалидов благодарственные письма. Он отметил, что подобные мероприятия способствуют укреплению здоровья населения, заряжают энергией и позитивными эмоциями всех участников.

Народный избранник поблагодарил председателя клуба "Вера" Елену Яковенко за организацию состязаний для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Николай Ступников