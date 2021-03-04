В Тюменской области в строительстве набирает обороты хедхантинг

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Пандемия коронавируса и закрытие границ обострили проблему нехватки кадров в строительной индустрии Тюменской области. На 1 февраля 2021 г. в банке вакансий регионального центра занятости было открыто более 7,5 тыс. предложений. Закрыть дефицит сотрудников помогает хедхантинг.

"До сих пор мы переманивали топ-менеджеров, высококвалифицированных программистов. К концу 2020 года занимаемся хедхантингом строительных бригад, производственников, специалистов по автосервису целыми командами. Сегодня многие коллеги-кадровики говорят о том, что приходится заниматься не подбором персонала, а уговорами людей приходить на работу", - говорит руководитель кадрового центра Тюмени Светлана Чуйкова.

О формировании кадрового потенциала в сфере строительства Тюменской области говорили участники пресс-клуба "Неформат" в Тюмени, который прошел онлайн.

Самыми востребованными в строительной сфере в 2020 г. стали водители, бетонщики, каменщики, электрогазосварщики, сварщики-операторы.

Дефицит рабочих и квалифицированных инженеров-проектировщиков и сметчиков отметили в компании - застройщике "ТИС". Кадровый вопрос решали с помощью центра занятости и Тюменского индустриального университета, а также соцсетей.

"Используем все возможные ресурсы: сайты по поиску работы, рекламу, поднимаем вопрос о развитии своих соцсетей в части подбора и привлечения на работу в компанию. Процесс идет небыстро", - рассказала ведущий специалист отдела кадров компании "ТИС" Анастасия Васильева.

Из-за закрытых границ в 2020 году регион недосчитался иностранных рабочих. При этом, по данным президента Союза строителей Тюменской области Игоря Спиридонова, сами тюменцы в строительную отрасль, где средняя зарплата составляет более 50 тыс. рублей, не стремятся.

Зачастую для работы в регион привлекают строительные бригады из других территорий России, в том числе Курганской области и Башкирии.

Татьяна Ковалева