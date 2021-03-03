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Сосед по съемной квартире похитил у тюменца золотые кольца

Происшествия, 17:34 03 марта 2021

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Подозреваемого в краже ювелирных изделий задержали в Тюмени, сообщает городское УМВД. В отдел полиции обратился с заявлением 34-летний местный житель. Мужчина рассказал, что у него были украдены два золотых кольца общей стоимостью около 13 тыс. рублей.

Сотрудники полиции установили подозреваемого - 28-летнего соседа потерпевшего. Установлено, что злоумышленник и заявитель совместно снимали жилье. По версии следствия, задержанный воспользовался отсутствием соседа по квартире и похитил из комода кольца и сдал их в ломбард.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Максимальная санкция статьи - лишение свободы на срок до пяти лет.

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# кража , уголовное дело

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