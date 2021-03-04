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В Тюмени 180 спортсменов примут участие в региональном чемпионате по плаванию

Спорт, 15:45 04 марта 2021

федерации плавания Тюменской области | Фото: федерации плавания Тюменской области

Около 180 спортсменов из нескольких регионов России примут участие в чемпионате по плаванию Тюменской области. Соревнования стартуют 4 марта и пройдут в спортивно-оздоровительном центре "Зодчий", рассказали корреспонденту информагентства "Тюменская линия" в областной федерации плавания.

Три дня участники будут соревноваться на дистанциях в 50, 100, 200 и 1 тыс. 500 метров. Как рассказал вице-президент федерации плавания Тюменской области Владислав Костылев, проведение соревнований такого уровня стало большим событием для региона в непростых условиях пандемии.

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции количество зрителей на трибунах будет ограничено до 30 человек. Соревнования пройдут с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.

Николай Ступников

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