Тюменцев приглашают на праздник весны

| Фото: ТРЦ "Остров"_Тюмень во ВКонтакте | Фото: ТРЦ "Остров"_Тюмень во ВКонтакте

Мастер-классы, выставку и дефиле подготовили для посетителей торгово-развлекательного центра "Остров" (Федюнинского, 67) с 14 до 16 часов 6 марта в преддверии женского праздника. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала маркетолог компании Алина Мартыненко.

Детей приглашают на мастер-классы, которые начнутся в 14 часов. Пока ребята будут создавать подарки для мам и делать аквагрим, взрослые смогут посетить выставку тюменских фотографов "Ода женщине". Ее официальное открытие состоится в 15 часов. Позже посетителям предложат небольшую концертную программу с вокальными и танцевальными номерами. Продолжит праздник дефиле весенней коллекции одежды для детей и взрослых.

Кроме того, всем, кто сфотографируется на оформленной к 8 марта зоне и выложит свое фото с хештегом #веснавтрцостров в Инстаграм, подарят фотомагниты.

"Праздник бесплатный, он пройдет с соблюдением всех санитарных норм, количество участников ограничено", - подчеркнула маркетолог.

Инна Кондрашкина