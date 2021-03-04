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Тюменцев приглашают на праздник весны

Общество, 19:05 04 марта 2021

ТРЦ "Остров"_Тюмень во ВКонтакте | Фото: ТРЦ "Остров"_Тюмень во ВКонтакте

Мастер-классы, выставку и дефиле подготовили для посетителей торгово-развлекательного центра "Остров" (Федюнинского, 67) с 14 до 16 часов 6 марта в преддверии женского праздника. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала маркетолог компании Алина Мартыненко.

Детей приглашают на мастер-классы, которые начнутся в 14 часов. Пока ребята будут создавать подарки для мам и делать аквагрим, взрослые смогут посетить выставку тюменских фотографов "Ода женщине". Ее официальное открытие состоится в 15 часов. Позже посетителям предложат небольшую концертную программу с вокальными и танцевальными номерами. Продолжит праздник дефиле весенней коллекции одежды для детей и взрослых.

Кроме того, всем, кто сфотографируется на оформленной к 8 марта зоне и выложит свое фото с хештегом #веснавтрцостров в Инстаграм, подарят фотомагниты.

"Праздник бесплатный, он пройдет с соблюдением всех санитарных норм, количество участников ограничено", - подчеркнула маркетолог.

Инна Кондрашкина

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# 8 марта , мастер-классы , праздник , ТРЦ Остров

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