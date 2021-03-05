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Пансионат для пожилых людей в Тюмени закрыли из-за нарушений пожарной безопасности

Общество, 10:35 05 марта 2021

asi.ru

Круглосуточный пансионат "Дача" на ул. Березняковской, 6 в Тюмени закрыт по решению суда. Основанием послужила проверка Госпожнадзора.

Как сообщает пресс-служба Тюменского областного суда, здесь проживали 26 пожилых и инвалидов. Здание площадью около 500 кв. м не соответствовало нормам безопасности, при этом находилось рядом с автозаправочной станцией.

В суде представители ООО "Стимул" и ООО "Восток" полностью признали требования. Они подтвердили, что пансионат размещен в другом месте, здание на Березняковской, 6 освобождено.

Напомним, проверки пансионатов для престарелых и инвалидов начались после трагедии в пос. Боровском Тюменского района. В пожаре погибли семь человек. Возбуждено уголовное дело, хозяйку пансионата привлекли к ответственности.

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# пансионат , проверка , суд

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