Пансионат для пожилых людей в Тюмени закрыли из-за нарушений пожарной безопасности

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Круглосуточный пансионат "Дача" на ул. Березняковской, 6 в Тюмени закрыт по решению суда. Основанием послужила проверка Госпожнадзора.

Как сообщает пресс-служба Тюменского областного суда, здесь проживали 26 пожилых и инвалидов. Здание площадью около 500 кв. м не соответствовало нормам безопасности, при этом находилось рядом с автозаправочной станцией.

В суде представители ООО "Стимул" и ООО "Восток" полностью признали требования. Они подтвердили, что пансионат размещен в другом месте, здание на Березняковской, 6 освобождено.

Напомним, проверки пансионатов для престарелых и инвалидов начались после трагедии в пос. Боровском Тюменского района. В пожаре погибли семь человек. Возбуждено уголовное дело, хозяйку пансионата привлекли к ответственности.