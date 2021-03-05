Дорожников наказали за снег и лед на трассе в Уватском районе

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области (архив) | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области (архив)

Четырех работников ДРСУ наказали за ненадлежащее содержание дороги на подъезде к пос. Муген в Уватском районе, сообщает прокуратура Тюменской области.

12 февраля проверка выявила нарушение содержания участка автодороги: на проезжей части были снег и лед, что создавало угрозу для участников движения.

Районная прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона руководителю ДРСУ-6 АО "ТОДЭП", а в отношении заместителя главного инженера возбудила административное дело.

Нарушения были устранены, трое работников привлечены к дисциплинарной ответственности, заместитель главного инженера оштрафован на 20 тыс. рублей.