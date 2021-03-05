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Дорожников наказали за снег и лед на трассе в Уватском районе

Общество, 14:10 05 марта 2021

Госавтоинспекция Тюменской области (архив) | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области (архив)

Четырех работников ДРСУ наказали за ненадлежащее содержание дороги на подъезде к пос. Муген в Уватском районе, сообщает прокуратура Тюменской области.

12 февраля проверка выявила нарушение содержания участка автодороги: на проезжей части были снег и лед, что создавало угрозу для участников движения.

Районная прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона руководителю ДРСУ-6 АО "ТОДЭП", а в отношении заместителя главного инженера возбудила административное дело.

Нарушения были устранены, трое работников привлечены к дисциплинарной ответственности, заместитель главного инженера оштрафован на 20 тыс. рублей.

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# дороги , прокуратура , Уватский район , штрафы

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