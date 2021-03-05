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Хирург и маммолог Медицинского города осмотрели пациентов в Увате

Общество, 15:54 05 марта 2021

Медицинский город | Фото: Медицинский город

230 человек осмотрели за три дня выездной работы в Увате специалисты "Медицинского города". В составе бригады вошли врач ультразвуковой диагностики, хирург и маммолог, сообщает пресс-служба медучреждения.

Специалисты работали в поликлинике, принимали пациентов диспансерной группы, осматривали сложных в диагностическом отношении больных. Четвертый день медики традиционно посвятили проведению на предприятиях профилактических онкоэкспресс-осмотров.

В помощь специалистам был передвижной маммографический кабинет. Мобильный маммограф позволил провести скрининговые обследования молочных желез жительниц района. Выездная работа идет по региональной программе по борьбе с онкопатологиями в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

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# Медицинский город , национальный проект Здравоохранение

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