Андрей Пантелеев: нижегородские компании готовы участвовать в развитии ТЭК Тюменской области

с личного аккаунта Андрей Пантелеева в Instagram с личного аккаунта Андрей Пантелеева в Instagram

Вопросы перспективного сотрудничества в рамках нефтегазового кластера Тюменской области обсудили заместитель губернатора Андрей Пантелеев с представителями нижегородских компаний. Это ответный визит делегации после проведения совещания "ОПК-ТЭК 2021 в Нижнем Новгороде 12 февраля.

Как сообщил Андрей Пантелеев в Instagram, идеи по совместному развитию ТЭК предложили замгубернатора Нижнего Новгорода Андрей Саносян, президент ГК "СКАД тех" Дмитрий Азаров, директор по развитию НОЦ Нижегородской области Евгений Федосеев.

"Напомню, в Нижнем Новгороде совещание было посвящено вопросам переориентации мощностей оборонно-промышленного комплекса для нужд ТЭК. Тогда делегацию Тюменской области возглавлял наш губернатор Александр Моор. Мы не стали откладывать в долгий ящик и уже сегодня наметили план совместных действий с представителями нижегородской делегации", - говорит Пантелеев.

Добавим, в ходе совещания в Нижнем Новгороде губернатор Тюменской области предложил создать единый механизм реализации технологического партнерства между топливно-энергетической и оборонно-промышленной отраслями. Тюменский регион готов включиться в работу по привлечению предприятий ОПК к решению задач по ТЭК и других отраслей региональной и общенациональной экономики.

Александр Моор пригласил предприятия ОПК принять участие в ТНФ-2021 и присоединиться к деятельности Тюменского нефтепромышленного кластера, в котором уже работают 45 предприятий из 10 регионов России.

Анжела Лебедева