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В Тюмени нетрезвый водитель врезался в снегоуборочный трактор

Происшествия, 17:28 06 марта 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Нетрезвый водитель автомобиля BYD врезался в снегоуборочный трактор на ул. Митинского в Тюмени 6 марта. Столкновение произошло утром во дворе жилого дома.

"Мужчина 1985 года рождения, управлявший иномаркой, был нетрезв. Показания алкотестера составили 0,99 миллиграмм. Вел себя неадекватно, говорил, что это не его машина. В результате досмотра автоинспекторы нашли документы. Выяснилось, что за рулем был именно он", – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

В результате аварии пострадал пассажир иномарки 1975 года рождения. У него диагностировали различные травмы. Обстоятельства выясняются.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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