Тобольские школьники вышли в финал всероссийского конкурса "Городская среда"

| Фото: детский технопарк "Кванториум - Тобольск" ВКонтакте | Фото: детский технопарк "Кванториум - Тобольск" ВКонтакте

Команда "Fairy Tail" тобольского детского технопарка "Кванториум" вошла в двадцатку финалистов всероссийского конкурса "Городская среда". Его проводит технопарк Ярославского градостроительного колледжа в режиме онлайн, сообщает "Кванториум".

Под руководством наставника Юрия Бабышева участники тобольской команды Кирилл Черепанов, София Копылова и Юлия Киреева разработали для отборочного этапа проект по благоустройству территории малого музейного дворика в историческом центре Ярославля. Школьники создали 3D-модель, изготовили объемный макет, сняли видеозащиту с презентацией.

| Фото: детский технопарк "Кванториум - Тобольск" ВКонтакте | Фото: детский технопарк "Кванториум - Тобольск" ВКонтакте

12 марта ребята получат новое задание и будут работать над ним до середины апреля.

Финальный этап пройдет с 19 по 22 апреля в дистанционном формате.