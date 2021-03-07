Причины аварии на продуктопроводе в ХМАО изучит Ростехнадзор

| Фото: со страницы руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой в Instagram | Фото: со страницы руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой в Instagram

Комиссия Ростехнадзора изучит причины аварии на подводном продуктопроводе компании "СибурТюменьГаз" в Ханты-Мансийском автономном округе. Она произошла 6 марта, пострадал один человек, он получил ожоги, сообщает "Интерфакс".

"По предварительным расчетам в аварийном участке подводного продуктопровода ООО "Запсибтрансгаз" (АО "СибурТюменьГаз" управляющая компания) могло находиться порядка 700 тонн ШФЛУ. В этой связи, заявления об отсутствии угрозы окружающей среде вызывают серьезные сомнения", - отметил в своем телеграм-канале официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль.

Ранее в официальном сообщении компании "СибурТюменьГаз" сообщалось об отсутствии рисков для населения и окружающей среды. Уточнялось, что авария случилась на подводном переходе через реку Обь продуктопровода "Нижневартовский ГПЗ – Южно-Балыкский ГПЗ", где произошел пропуск широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ, или пропан-бутан, используемый в быту и как газомоторное топливо) с последующим кратковременным возгоранием. Участок был оперативно локализован, велась утилизация оставшихся углеводородов через предусмотренные проектные решения (амбары дожига) и одновременно организовано по проектным схемам опорожнение трубопровода. От места возгорания до ближайшего населенного пункта около 44 километров.