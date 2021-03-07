Женщину и ребенка спасли при пожаре в Тюмени

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Женщину и ребенка спасли огнеборцы при пожаре в доме №32 на ул. Олимпийская в Тюмени 7 марта.

Их передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Елена Григорьева.

Информация о пожаре поступила в МЧС в 16 часов 3 минуты. Очаг возгорания был на балконе квартиры на седьмом этаже. Было сильное задымление.

"На месте работали 26 человек личного состава. Были задействованы семь единиц техники. О ликвидации объявили в 16 часов 36 минут", – добавила Елена Григорьева.

Площадь пожара составила пять квадратных метров.

В каком состоянии женщина и ребенок - неизвестно. Ожидается комментарий от регионального департамента здравоохранения.

Инна Пахомова