  • 7 марта 20217.03.2021воскресенье
  • В Тюмени -13..-15 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Женщину и ребенка спасли при пожаре в Тюмени

Происшествия, 19:03 07 марта 2021

ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Женщину и ребенка спасли огнеборцы при пожаре в доме №32 на ул. Олимпийская в Тюмени 7 марта.

Их передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Елена Григорьева.

Информация о пожаре поступила в МЧС в 16 часов 3 минуты. Очаг возгорания был на балконе квартиры на седьмом этаже. Было сильное задымление.

"На месте работали 26 человек личного состава. Были задействованы семь единиц техники. О ликвидации объявили в 16 часов 36 минут", – добавила Елена Григорьева.

Площадь пожара составила пять квадратных метров.

В каком состоянии женщина и ребенок - неизвестно. Ожидается комментарий от регионального департамента здравоохранения.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:03 07.03.2021Женщину и ребенка спасли при пожаре в Тюмени
15:09 07.03.2021Автомобилист протаранил деревянный дом в Тюмени, есть пострадавшие
13:08 07.03.2021В Тюмени выясняют обстоятельства наезда на пешехода
12:40 07.03.2021СИБУР прокомментировал ЧП на продуктопроводе в ХМАО