Тюменские лыжницы завоевали шесть медалей на Кубке России

Екатерина Смирнова | Фото: ЦСП72 Екатерина Смирнова | Фото: ЦСП72

Шесть медалей в финальных соревнованиях Кубка России по лыжным гонкам в Сыктывкаре завоевали тюменские спортсменки, сообщает ЦСП72.

В гонке на 10 км классическим стилем среди женщин Наталья Мекрюкова стала второй, а Екатерина Смирнова завоевала бронзу. В спринте свободным стилем победила Анна Грухвина.

Команда Тюменской области-2 в составе Анны Грухвиной и Натальи Мекрюковой выиграла командный спринт классическим стилем, первая тюменская команда в составе Екатерины Смирновой и Ольги Кучерук финишировала на третьей строчке.

Удачно для Екатерины Смирновой сложился скиатлон, где она стала первой.