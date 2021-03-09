Тюменские лыжницы завоевали шесть медалей на Кубке России
Екатерина Смирнова | Фото: ЦСП72
Шесть медалей в финальных соревнованиях Кубка России по лыжным гонкам в Сыктывкаре завоевали тюменские спортсменки, сообщает ЦСП72.
В гонке на 10 км классическим стилем среди женщин Наталья Мекрюкова стала второй, а Екатерина Смирнова завоевала бронзу. В спринте свободным стилем победила Анна Грухвина.
Команда Тюменской области-2 в составе Анны Грухвиной и Натальи Мекрюковой выиграла командный спринт классическим стилем, первая тюменская команда в составе Екатерины Смирновой и Ольги Кучерук финишировала на третьей строчке.
Удачно для Екатерины Смирновой сложился скиатлон, где она стала первой.