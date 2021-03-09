Архитекторы из Нидерландов поделятся опытом на Градостроительном форуме в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

О преображении городских пространств с учетом их исторической ценности расскажет архитектор из Нидерландов Кейс Донкерс на Градостроительном форуме в Тюмени, который пройдет с 16 по 18 марта. Об этом сообщает Главное управление строительства региона.

Кейс Донкерс является основателем Центра развития архитектуры города Эйндховена и сопредседателем Европейского форума живых городов. Он расскажет о работе над ревитализацией промышленного пространства — масштабного заводского района Philips под названием Strijp area. Участники форума узнают о том, как на этой территории удалось разместить жилье, офисные пространства, галереи, рестораны и отели.

Еще одним гостем форума станет архитектор, профессор отделения реставрации, модификации, реконструкции и трансформации факультета архитектуры, градостроительства и строительных наук Технологического университета Делфта из Нидерландов Пауль Мёрс. Его выступление будет посвящено симбиозу новой современной архитектуры, редевелопмента и дизайна.

Опытом работы поделится и основатель бюро "Рождественка", руководитель школы сохранения и ревалоризации наследия "Ре-Школа" Наринэ Тютчева. По ее мнению, именно в исторической среде заложен колоссальный плодотворный потенциал. А экономика сохранения гораздо более эффективна, чем экономика сноса и нового строительства.

Обсуждение этих тем состоится на практической секции "Сохранение ценности и актуализация неиспользуемых территорий города" 16 марта. Сам форум поднимет множество интересных тем, касающихся архитектуры, дизайна и ревитализации.