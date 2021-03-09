В тюменской ГИБДД рассказали, как Skoda Octavia въехала в дом

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Стали известны подробности аварии на перекрестке улиц Интернациональная и Парковая в Тюмени, в которой пострадали четверо.

Напомним, авария произошла утром 7 марта. Автомобиль Skoda Octavia въехал в жилой дом. Пострадали трое взрослых и один ребенок: водитель 27 лет, пассажирка 25 лет, пассажир 27 лет и девочка в возрасте одного года и трех месяцев. Взрослых уже отпустили из больницы. Госпитализирована девочка-пассажир с серьезной травмой головы.

"Выяснилось, что 27-летний водитель на Skoda ехал по главной дороге по улице Интернациональная, когда со второстепенной дороги наперерез ему выехал автомобиль Toyota Highlander. Избегая столкновения с внедорожником, водитель Skoda вырулил в сторону и автомобиль въехал в дом", – рассказали в региональной ГИБДД.

40-летний водитель Toyota уехал с места ДТП. Чтобы догнать его, водитель Skoda остановил учебный автомобиль одной из автошкол, водитель которого стал очевидцем аварии. Вместе с инструктором молодой человек поехал за внедорожником. Заметив это, водитель Toyota развернулся и вернулся на место аварии. На него составлен административный материал за оставление места ДТП. Теперь автомобилисту по решению суда предстоит административная ответственность в виде лишения права управления транспортом на срок от года до полутора лет, либо административный арест до 15 суток.

Известно, что водитель Toyota Highlander в 2020 году 19 раз привлекался к административной ответственности за превышение скоростного режима, три раза на проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора.