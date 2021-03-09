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Тридцать полотен серебряного века выставят в музее в Тюмени

Общество, 17:30 09 марта 2021

скриншот с видео Музейного комплекса им. И.Я. Словцова | Фото: скриншот с видео Музейного комплекса им. И.Я. Словцова

Более 30 полотен представят на выставке "Серебряный век. Уходящая натура", которая в скором времени откроется в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова в Тюмени.

Монтаж экспозиции завершен. В музее определяются с датой открытия.

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Выставка посвящена периоду русской изобразительной культуры рубежа XIX-XX вв., который вошел в историю не только отечественного, но и мирового искусства. Определение "Серебряный век" принадлежит выдающемуся русскому мыслителю Николаю Бердяеву.

"Впервые наряду с живописными произведениями рубежа XIX-XX веков полноценно продемонстрируют графику, скульптуру, а также редкие художественные журналы "Аполлон", "Золотое руно" и книги известного издательства "Кнебель", которые оформляли известные художники того времени", – рассказал специалист музейного комплекса им. И. Я. Словцова Иван Крутько.

По словам организаторов выставки, в начале ХХ века книга заявила о себе как цельный стильный образ издательского дизайнерского искусства, а графика заняла не подчиненное вторичное место в творческом ряду, а полноценное и самодостаточное.

Возрастное ограничение: 16+.

Инна Пахомова

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# выставка , искусство , музей

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