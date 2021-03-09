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Музей семьи Николая II в Тобольске вошел в киноальманах "Живые Мемории"

Общество, 18:23 09 марта 2021

Музей-лаборатория "Шелковая фабрика" ВКонтакте

О музее семьи императора Николая II в Тобольске расскажут в киноальманахе "Живые Мемории", показ которого начнется в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова в Тюмени 11 марта в 17 часов.

Зрителям представят 10 короткометражных анимационных фильмов. В восьмой короткометражки упомянут музей семьи последнего императора России, расположенный в Тобольске. Помощь в создании видеоряда оказало Тюменское музейно-просветительское объединение.

"Этот проект – уникальный документальный анимационный фильм. Каждый эпизод "Живых Меморий" – воспоминания о стране. Тексты начитали и записали заслуженные и народные артисты Алексей Гуськов, Анатолий Белый, Евгений Князев и другие. 11 марта проект представит продюсер Михаил Разумовский. После его слов зрителям покажут все фильмы. Они будут идти один за одним, без перерыва", – рассказал специалист Музейного комплекса им. И. Я. Словцова Иван Крутько.

Проект создан при поддержке Фонда президентских грантов. Участие в нем принимали сотрудники более десяти музеев по всей стране.

Музей-лаборатория "Шелковая фабрика" ВКонтакте

Вход бесплатный. Обязательна предварительная запись по телефонам: 45-35-90, 8-929-266-73-72.

Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова

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# киноальманах , кинопоказ , музей , Николай II , Тобольск

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