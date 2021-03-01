Пьяный водитель совершил аварию на дороге Тюмень - Салаирка, пострадала пассажирка

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

60-летняя пассажирка автомобиля "УАЗ" серьезно пострадала в аварии на 10-м км автодороги Тюмень - Салаирка 9 марта.

Авария произошла в 17 часов. "50-летний водитель автомобиля "УАЗа" ехал без учета дорожных условий, опрокинулся на крышу, въехал в опору освещения", – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

У пассажирки машины, по предварительным данным, диагностирована травма позвоночника и другие травмы. Ее доставили в больницу. "Водитель лишен права управления транспортом. Находился в состоянии опьянения. Он не пострадал. Обстоятельства выясняются", – добавила Анжела Борисова.

Инна Пахомова