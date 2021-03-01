В Тюмени новый рейтинг оценит цифровые решения в управлении жилых домов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Рейтинг "Наш дом. Лучшая практика!" учрежден в Тюмени. Принять участие в нем могут управляющие организации, товарищества собственников жилья, недвижимости, жилищные кооперативы и иные специализированные потребительские кооперативы, сообщает департамент городского хозяйства.

Оцениваться будут технологические решения в области цифровизации в жилищном фонде. Смысл рейтинга - в повышении осведомленности управляющих организаций в перспективных решениях, которые помогут им лучше и качественнее выполнять свои функции, а также сделать более доступной и открытой область управления жилищным фондом для жителей многоквартирных домов.

Рейтинг будет составляться на ежегодной основе. Принять в нём участие в 2021 году очень просто – достаточно заполнить автоматизированную опросную форму по ссылке.

Подведение итогов рейтинга состоится в начале апреля 2021 года и приурочено к ежегодному профессиональному празднику Дню работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.