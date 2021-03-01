  • 10 марта 202110.03.2021среда
  • USD74,2640
    EUR88,1736
  • В Тюмени -11..-13 С 5 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени новый рейтинг оценит цифровые решения в управлении жилых домов

Общество, 12:33 10 марта 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Рейтинг "Наш дом. Лучшая практика!" учрежден в Тюмени. Принять участие в нем могут управляющие организации, товарищества собственников жилья, недвижимости, жилищные кооперативы и иные специализированные потребительские кооперативы, сообщает департамент городского хозяйства.

Оцениваться будут технологические решения в области цифровизации в жилищном фонде. Смысл рейтинга - в повышении осведомленности управляющих организаций в перспективных решениях, которые помогут им лучше и качественнее выполнять свои функции, а также сделать более доступной и открытой область управления жилищным фондом для жителей многоквартирных домов.

Рейтинг будет составляться на ежегодной основе. Принять в нём участие в 2021 году очень просто – достаточно заполнить автоматизированную опросную форму по ссылке.

Подведение итогов рейтинга состоится в начале апреля 2021 года и приурочено к ежегодному профессиональному празднику Дню работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# рейтинг , цифровизация

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:09 10.03.2021Волонтеры помогают тюменцам в пунктах вакцинации от COVID-19
12:33 10.03.2021В Тюмени новый рейтинг оценит цифровые решения в управлении жилых домов
12:21 10.03.2021В Тюменской области 82 многодетные семьи получили земельные участки с начала года
11:34 10.03.2021В Тюмени с начала года при пожарах в домах погибли шесть человек