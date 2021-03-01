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Тюменские дзюдоистки разыграли награды домашнего турнира

Спорт, 11:59 10 марта 2021

ЦОП "Тюмень-дзюдо" | Фото: ЦОП "Тюмень-дзюдо"

Более 200 спортсменок приняли участие в открытом турнире по дзюдо в Тюмени, сообщает ЦОП "Тюмень-дзюдо".

В спортивном комплексе "Тура" за награды боролись девушки до 18 и 15 лет, а также девочки до 13 лет. Представительницы Центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" завоевали шесть золотых, две серебряных и одну бронзовую награды.

В категории до 18 лет золото на счету Полины Вакушиной, Валерии Носовой, Дарьи Стародумовой, Александры Мосоловой, серебро у Алены Уржумцевой. В категории до 15 лет победили Александра Пономарева и Айшат Алиева, второе место заняла Мария Модина.

В категории до 13 лет бронзовая медаль на счету Полины Багрянцевой.

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# Тюмень-дзюдо

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