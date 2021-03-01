Около 5 км сетей теплоснабжения заменят в Тюмени в 2021 году по программе благоустройства дворов

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

24 объекта теплоснабжения протяженностью 4,88 км заменят в Тюмени в 2021 году в рамках программы благоустройства дворов, рассказал директор департамента городского хозяйства Тюмени Семён Тегенцев.

По его словам, также планируют отремонтировать 0,79 км сетей водоснабжения и 1,737 км водоотведения. "Завершается подготовка проектной документации. Ресурсоснабжающие организации - УСТЭК и Тюмень Водоканал - начали подготовку к проведению торгов для определения подрядчиков. Администрация города ставит задачу выбрать подрядчиков и передать им проектную документацию для работы к 1 мая. Планируемый срок начала строительно-монтажных работ – 15 мая, а завершения – 15 августа", - сказал он.

В прошлом году сети теплоснабжения заменили в 23 благоустраиваемых дворах, а сети водоснабжения и водоотведения – в семи.