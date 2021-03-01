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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Женщина в Тюмени набросилась на врачей скорой помощи, приехавших к ее больному мужу

Происшествия, 13:52 10 марта 2021

Фото: станция скорой медицинской помощи Тюмени

Жительница Тюмени напала на бригаду врачей скорой помощи, которая прибыла на вызов к ее мужу. Медики смогли оказать экстренную помощь 75-летнему тюменцу только после вмешательства полиции, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

"Женщина препятствовала осмотру и оказанию помощи, агрессивно вела себя по отношению к медицинским работникам: таскала за волосы, била зимним ботинком, пинала медицинское оборудование", - отмечается в официальном сообщении ведомства.

Врачи покинули место вызова, чтобы привлечь полицию. Дверь в квартиру, где находился пациент, вскрыли сотрудники ТОСЭР.

Медики оказали помощь тюменцу и доставили его в ОКБ№2, сейчас его жизни ничего не угрожает.

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# скорая помощь

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