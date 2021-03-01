Сбер выдал в УФО первый кредит по новой программе кредитования бизнеса под 3%

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Первый кредит по новой льготной государственной программе кредитования под 3% для предприятий из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей выдал Уральский банк Сбербанка.

"Первый кредит получила предпринимательница из Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа, чья деятельность связана с оказанием услуг в сфере красоты и здоровья, а также розничной торговлей. Мы уверены, что новая программа льготного кредитования станет действенной мерой поддержки бизнеса. Банк готов оперативно рассматривать заявки в рамках новой программы и консультировать клиентов по условиям ее применения", - рассказал председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

Сбер получил уже более 200 заявок от клиентов со всей страны на общую сумму более 200 млн рублей всего за несколько дней с момента объявления о начале программы. Всего по программе банк планирует предоставить более 100 млрд рублей.

Согласно условиям программы ФОТ 3.0 процентная ставка по кредиту составляет 3%, в период действия кредитного договора заемщик должен сохранить численность на уровне 90%. В течение первых шести месяцев после оформления кредита заёмщику не нужно выплачивать основной долг и проценты, а в течение последующих шести месяцев это можно делать равными долями ежемесячно. Льготный кредит могут получить предприятия любого размера из числа наименее восстановившихся отраслей.