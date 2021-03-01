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Будущее российской экономики обсудят на Губернаторских чтениях в Тюмени

Губернатор, 10:56 11 марта 2021

фото ИНП РАН

Перспективы российской экономики в ближайшее десятилетие обсудят во время Губернаторских чтений в Тюмени 11 марта, сообщает региональный оперштаб. Дискуссия пройдет в режиме онлайн, начало в 12 часов.

Главный спикер - заведующий лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Дмитрий Белоусов. Он выступит с докладом "Российская экономика в наступающем десятилетии: риски, возможности и сценарии развития".

В дискуссии по видеосвязи примут участие представители общественности, бизнеса и политики.

Модератор – доктор политических наук, главный редактор журнала "Полития" Святослав Каспэ.

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