В Тюмени пройдет чемпионат по картингу

| Фото: сообщество Картинг Тюмень во ВКонтакте | Фото: сообщество Картинг Тюмень во ВКонтакте

Чемпионат и первенство тюмени по картингу пройдут на базе спортивной школы "Старт XXI век" (ул. Высотная 1, корпус 4) 13 марта, начало в 12 часов, сообщают организаторы.

За награды поспорят участники в возрасте от 6 лет и старше из областного центра, Тобольска, Ялуторовска и Кургана.

"Данные состязания ориентированы, как на начинающих, так и на опытных спортсменов. Это сделано с той целью, чтобы новички, смогли понаблюдать за выступлениями профессионалов и перенять их бесценный опыт. Отмечу, ребята, которые занимаются картингом сравнительно недавно, составят самую большую группу. Они выступят на прокатных серийных машинах", - отметил директор спортивной школы Андрей Утусиков.

Микромашины не оборудованы шипами. Каждому гонщику предстоит показать высокий класс пилотирования.