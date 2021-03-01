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В Тобольске соберутся юные баскетболисты Урала и Сибири

Спорт, 17:09 11 марта 2021

ДЮСШ №2 Тобольск | Фото: ДЮСШ №2 Тобольск

Первый тур межрегиональных соревнований баскетбольная лига Урала и Сибири "VITA" среди юношей 2007 и 2008 гг.р. пройдет в Тобольске с 11 по 14 марта, сообщает городская ДЮСШ № 2.

В соревнованиях юношей 2007 г.р. примут участие 12 команд из Сургута, Екатеринбурга, Ижевска, Барнаула, Орска, Нового Уренгоя и др. В турнире юношей на год старше сыграют две тобольские команды: "ДЮСШ№2" и "Молодость". Соперничать они будут с баскетболистами из Югорска, Челябинска, Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Сургута и Мокроусово.

Игры юношей 2007 г.р. пройдут в спортивном комплексе школы № 16 им. В. П. Неймышева. Юноши 2008 г.р. будут играть в СК "Центральный".

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# баскетбол , Тобольск

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