Кухарук: "Аварийный сброс с сетей исключит попадание в Гилевскую рощу канализационных стоков"

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Доступ в Гилевскую рощу в Тюмени временно ограничен из-за коммунальной аварии на коллекторе.

Напомним, 11 марта здесь произошло обрушение канализационного коллектора. В настоящее время специалисты "Росводоканал Тюмень" ведут аварийные работы.

Как сообщил глава Тюмени Руслан Кухарук, принято решение осуществить аварийный сброс с сетей, что исключит попадание в Гилевскую рощу канализационных стоков. Это также позволит выполнить мероприятия, направленные на восстановление коллектора.

"Мы понимаем, что Гилевской роще уже причинен ущерб. Наша задача – минимизировать последствия, которые могут наступить из-за этого вынужденного сброса. Леспаркхоз сейчас ограничил доступ на территорию Гилевской рощи. Будут проведены мероприятия по определению зоны, попавшей под затопление", - пояснил глава города.

После завершения работ специалисты разработают проектную документацию на рекультивацию территории. Необходимые действия, связанные с устранением последствий аварий, возьмет на себя "Росводоканал Тюмень".

"Главная задача сейчас - устранить протечку, которая есть, и восстановить нормальное водоотведение на территории. Дальнейшие действия будут связаны с определением локации, которая была повреждена на территории Гилевской рощи", - добавил Кухарук.

Любовь Голышева