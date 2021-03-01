Иван Квитка: "Детские школы искусств давно перестали быть просто кружками по интересам"

| Фото: Уральский МКС партии "Единая Россия" | Фото: Уральский МКС партии "Единая Россия"

Единые требования к техническому оснащению школ искусств, организационно-методическое сопровождение их деятельности, повышение профессионализма преподавательского состава будет определять правительство Тюменской области, а не муниципальные образования. Это отметил депутат Государственной думы Иван Квитка, комментируя новые нормы закона "Об образовании".

"Детские школы искусств давно перестали быть просто кружками по интересам, - подчеркнул он. - Когда работаю в муниципальных образованиях нашего региона, посещаю школы искусств, и каждый раз восхищаюсь талантами учащихся. Многие из ребят мастерски пишут картины, поют, виртуозно играют на профессиональных музыкальных инструментах, которыми сейчас по инициативе президента Российской Федерации в полном объеме обеспечиваются школы искусств в рамках реализации нацпроекта "Культура".

Закон, по словам Квитки, предусматривает особое регулирование деятельности школ искусств.

"Одна из важнейших целей закона касается изменения принципа отбора в профильные средние учебные заведения, - подчеркнул он. - При этом будут учитываться результаты обучения детей в школах искусств. В приоритете - индивидуальные способности ребёнка, участие в международных, всероссийских конкурсах. Это позволит принимать на обучение в область искусств наиболее талантливых и увлечённых ребят".

Депутат подчеркнул, что большой вклад в качественное образование учащихся вносят и виртуальные концертные залы.

"Делаем всё возможное для того, чтобы в каждом районе было установлено современное оборудование, - рассказал он. - Это не просто зал с мягкими креслами и большим экраном, уникальная видео и аудиосистема позволяет посещать концерты знаменитых музыкантов, быть в курсе культурных событий страны, изучать творческое наследие выдающихся творческих мастеров".