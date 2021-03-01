Четыре инвестиционных проекта будут реализованы в Тюменском районе в течение года

Фото: atmr.ru Фото: atmr.ru

Четыре крупных частных инвестиционных проекта будут реализованы в сфере сельского хозяйства Тюменского района в 2021 году, рассказал заместитель начальника управления АПК районной администрации Валерий Герасимов.

"В частности ждем ввода в эксплуатацию второй очереди предприятия по выпуску мороженого, которое явно пришлось по вкусу покупателям. Кроме того, у нас появится еще один бизнес, который специализируется на производстве питьевой воды. Что касается непосредственно сельского хозяйства, то в 2021 году в Тюменском районе должна появиться молочно-товарная ферма. Ну и, конечно, наши крупные предприятия не останавливаются в своем развитии. Продолжается модернизация птицефабрики "Тюменский бройлер", завершил свой инвестпроект ТК "ТюменьАгро", где открылась ещё одна большая теплица", - уточнил он.

По данным управления АПК, благодаря новым производствам в Тюменском районе появится еще 55 рабочих мест, сообщает пресс-служба главы района.