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Четыре инвестиционных проекта будут реализованы в Тюменском районе в течение года

Общество, 18:42 14 марта 2021

Фото: atmr.ru

Четыре крупных частных инвестиционных проекта будут реализованы в сфере сельского хозяйства Тюменского района в 2021 году, рассказал заместитель начальника управления АПК районной администрации Валерий Герасимов.

"В частности ждем ввода в эксплуатацию второй очереди предприятия по выпуску мороженого, которое явно пришлось по вкусу покупателям. Кроме того, у нас появится еще один бизнес, который специализируется на производстве питьевой воды. Что касается непосредственно сельского хозяйства, то в 2021 году в Тюменском районе должна появиться молочно-товарная ферма. Ну и, конечно, наши крупные предприятия не останавливаются в своем развитии. Продолжается модернизация птицефабрики "Тюменский бройлер", завершил свой инвестпроект ТК "ТюменьАгро", где открылась ещё одна большая теплица", - уточнил он.

По данным управления АПК, благодаря новым производствам в Тюменском районе появится еще 55 рабочих мест, сообщает пресс-служба главы района.

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