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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Продолжается голосование за лучший город России

Общество, 19:08 14 марта 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюмень на пятой строчке всероссийского конкурса "Город России. Национальный выбор – 2021". У тюменцев есть все шансы поднять свой город в рейтинге.

На первом месте разместился Ставрополь. За него отдали почти 56 тысяч голосов. На второй строчке Курс, у которого почти 44 тысячи голосов. А вот на третьей строчке, как и раньше – Нальчик с 28 тысячами проголосовавших. Четвертое место занял Севастополь.

Еще месяц назад, как сообщало издание "Тюменская область сегодня", Тюмень была на четвертой строчке конкурса, а в январе возглавляла его.

У тюменцев есть шанс снова оказаться в тройке лидеров. Проголосовать жители региона могут бесплатно и без регистрации на портале конкурса. Итоги конкурса подведут 30 декабря.

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