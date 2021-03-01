Продолжается голосование за лучший город России

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюмень на пятой строчке всероссийского конкурса "Город России. Национальный выбор – 2021". У тюменцев есть все шансы поднять свой город в рейтинге.

На первом месте разместился Ставрополь. За него отдали почти 56 тысяч голосов. На второй строчке Курс, у которого почти 44 тысячи голосов. А вот на третьей строчке, как и раньше – Нальчик с 28 тысячами проголосовавших. Четвертое место занял Севастополь.

Еще месяц назад, как сообщало издание "Тюменская область сегодня", Тюмень была на четвертой строчке конкурса, а в январе возглавляла его.

У тюменцев есть шанс снова оказаться в тройке лидеров. Проголосовать жители региона могут бесплатно и без регистрации на портале конкурса. Итоги конкурса подведут 30 декабря.