Стало известно, какие отели пользуются спросом в 2021 году

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Какие услуги в отелях стали популярнее при бронировании номеров в 2021 году, сообщают РИА Новости.

Путешественники в два раза чаще стали выбирать проживание в гостинице с завтраками, бесплатной парковкой и возможностью заехать с животными.

Также в 1,5 раза вырос спрос на отели с подогреваемым бассейном зимой и весной. В десятку самых запрашиваемых услуг еще вошли обеды и ужины, Wi-Fi, наличие ванной комнаты, балкона и двуспальной кровати.

Реже туристы интересуются наличием в гостинице бани или сауны, детской площадки, кабельного ТВ, собственного пляжа, зеленого внутреннего двора, общей кухней, телевизора и кухни в номере. Эти восемь услуг не вошли в десятку.