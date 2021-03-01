Жители Тюмени провели праздничные дни за городом и в торговых центрах

Активный загородный отдых и шопинг в торговых центрах предпочли жители Тюмени в праздничные дни с 6 по 8 марта 2021 года. Интернет-активность тюменцев в эти дни проанализировала МТС.

Самым популярным видом отдыха стал шопинг – интернет-трафик в торговых центрах Тюмени вырос в два раза по сравнению с предыдущими выходными. Больше всего стримили и выходили в интернет посетители торгово-развлекательных центров "Кристалл", "Сити-Молл" и "Солнечный". На втором месте по популярности - туристические загородные комплексы, в том числе на базе отдыха "Кулига-Парк" и термальном источнике "Верхний бор". Объем трафика здесь вырос на 80% по сравнению с обычными выходными.

Самый большой объем передачи данных в праздничные дни был зафиксирован 8 марта. Абоненты отправляли и получали фото- и видеопоздравления, вели прямые эфиры в Stories Instagram, размещали в социальные сети фото с подарками.

Аналитики МТС отмечают, что 8 марта мужчины проснулись в среднем на 26 минут раньше, чем женщины, а расходы на заказы еды на дом увеличились на 38% по сравнению с обычным выходным днём. В топе фильмов для домашнего просмотра среди пользователей МТС ТВ в этот день были фильмы "Стендап под прикрытием", "Непосредственно каха" и мультфильм "Последний богатырь: Корень зла".

"Мы проанализировали поведение тюменцев в праздничные дни и обратили внимание на одну тенденцию: люди, где бы они не находились, стали реже поздравлять женщин с 8 Марта с помощью голосовой связи. Абоненты активнее стали отправлять открытки через WhatsApp, Telegram, Viber, ВКонтакте, Instagram. Также по сравнению с прошлым годом горожане стали чаще совершать интернет-звонки с помощью технологии VoLTE, которая позволяет во время разговора по телефону одновременно просматривать социальные сети, скачивать фильм, ориентироваться на местности по навигатору", - отметил директор МТС в Тюменской области Евгений Малыхин.