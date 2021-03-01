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Тюменца ждет суд за наркотики и пьяную езду

Происшествия, 16:31 15 марта 2021

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Тюменца ждет суд за покушение на сбыт наркотиков и пьяную езду. Молодому человеку грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает прокуратура Тюменской области.

По версии следствия, 1 декабря 2020 года 18-летний тюменец получил информацию о местонахождении тайника с наркотическим средством. Он направился к тайнику, где его задержали сотрудники полиции. Запрещенные вещества обнаружены и изъяты из незаконного оборота.

Ранее, 11 и 18 ноября 2020, сотрудники ГИБДД останавливали молодого человека, когда он был за рулем "ВАЗ 21083". В ходе проверки у него были выявлены признаки опьянения. Однако от прохождения медицинского освидетельствования водитель в обоих случаях отказался.

15 октября 2018 года молодой человек уже был подвергнут административному наказанию в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей за управление машиной в состоянии опьянения, которое не исполнил.

По решению суда обвиняемый заключен под стражу.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в Ленинский районный суд Тюмени.

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# наркотики , пьяная езда , суд

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