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Проект пешеходной улицы в центре Тюмени презентуют на Градостроительном форуме

Общество, 18:09 15 марта 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Перспективы архитектурного образования обсудят в Тюмени на II Градостроительном форуме в Тюменском индустриальном университете. Форум пройдет с 16 по 17 марта на территории выставочного зала (ул. Севастопольская, 12), сообщает пресс-служба ТИУ.

В рамках практической секции впервые будут презентованы проект создания пешеходной улицы в центре Тюмени и успешные кейсы по созданию комфортной городской среды, осуществленные молодыми дизайнерами и архитекторами ТИУ.

Основная цель форума – развитие строительной отрасли Тюменской области и внедрение инновационных технологий в городскую среду. Полная программа II Градостроительного форума опубликована здесь.

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