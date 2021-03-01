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Полпред президента в УФО рассмотрел флагманские проекты Российского экологического общества

Политика, 16:29 15 марта 2021

uralfo.gov.ru/

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев рассмотрел флагманские проекты Российского экологического общества во время встречи с председателем организации Рашидом Исмаиловым 15 марта, сообщает пресс-служба полпредства.

Реализация национального проекта "Экология" и взаимодействие органов власти регионов УФО с институтами гражданского общества по природоохранной повестке - основные вопросы, которые обсудили участники совещания.

Рашид Исмаилов рассказал о ключевых направлениях деятельности организации по общественному контролю и мониторингу нацпроекта "Экология", сопровождению региональной экологической политики, работе региональной сети Российского экологического общества.

Владимир Якушев акцентировал внимание на ключевых направлениях реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды в Уральском федеральном округе с учетом приоритетов, обозначенных президентом России.

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# Владимир Якушев , национальный проект Экология , полпред президента в УФО

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