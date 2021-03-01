16 марта в Тюмени будет тепло, без осадков

| Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия"

Минус 11 градусов Цельсия показывают столбики термометров в Тюмени утром 16 марта, сообщает сервис Gismeteo. Днем потеплеет до минус 3 градусов.

Синоптики обещают переменную облачность без осадков. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4-5 метров в секунду с порывами до 10 метров в секунду.

Атмосферное давление повышенное - 761-762 мм рт. ст.

Заход солнца в 18 часов 43 минуты. Долгота дня 11 часов 52 минуты. Сегодня день на 4 минуты длиннее, чем вчера.