Александр Моор анонсировал строительство новых школ в микрорайонах Тюмени и Богандинском

| Фото: скрин с трансляции | Фото: скрин с трансляции

О строительстве новых школ в микрорайонах Тюмени рассказал губернатор Александр Моор во время прямого эфира в своих социальных сетях.

Он напомнил, что 28 декабря 2020 года проводил прямую линию, к началу которой поступило более 1,5 тыс. вопросов,и значительная их часть касалась новых школ и детсадов.

"Когда мы в прошлом году принимали областной бюджет, то исходили из консервативных подходов и это было оправдано. Отвечая на вопросы, я говорил, что надо завершить 2020 год, посмотреть, как будет исполняться областной бюджет в первые месяцы 2021 года и, исходя из оценки ситуации, принимать соответствующие решения. Мы осознанно сдвигали начало проектов, потому что осенью прошлого года было сложно прогнозировать. Сегодня уже март, пандемия не отступила, но эпидемиологическая обстановка - чуть менее напряженная, а стоимость энергоресурсов на мировых рынках практически вернулась на допандемийный уровень. С осторожным оптимизмом можно говорить, что уже есть основания для принятия решений", - пояснил глава региона.

В Тюмени появятся три новые школы. Больше всего вопросов и обращений в адрес губернатора поступало по школе в микрорайоне "Плеханово". Правительство выделило деньги на разработку проектно-сметной документации и на строительство, типовой проект рассчитан на 1,5 тыс. учебных мест. Еще одна такая же большая школа появится в микрорайоне "Тура". Проект уже разработан и в 2021 году начнется строительство. Третье учебное заведение, такое же долгожданное, - это школа на 1,2 тыс. мест в Ново-Патрушево, строительные работы также стартуют в 2021 году.

"Учитывая, что школы достаточно большие и нормативный срок строительства - два года, поставлена цель к 1 сентября 2023 года закончить их строительство, комплектацию и в День знаний принять учеников в новые здания", - подчеркнул Моор.

Помимо этого, было принято решение по школе в поселке Богандинский Тюменского района. Учреждение на 360 учеников будет готово к 1 сентября 2022 года.

Александр Моор напомнил, что в 2021 году на территории Тюменской области построят и введут в эксплуатацию семь новых школ, две из них - в Тюмени на 1,2 тыс. учеников каждая, в районе улиц Зелинского и Менделеева и рядом со "Звездным городком" на Мысу. В селе Уват появится школа на 360 человек, в деревне Хмелева Тобольского района - на 60 мест, в селе Заводопетровское Ялуторовского района - на 36 мест, в поселке Курья и деревне Индери Вагайского района - на 34 и 24 места соответственно. Губернатор отметил, что в небольших населенных пунктах образовательные учреждения строятся сразу с дошкольными отделениями. Все эти семь школ начнут работу уже 1 сентября 2021 года.

Дарья Казакова