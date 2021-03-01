Волейболисты "Тюмени" дома переиграли "Магнитку"

| Фото: ВК "Тюмень" | Фото: ВК "Тюмень"

Волейбольный клуб "Тюмень" одержал домашнюю победу во втором туре финала за 7-12 места высшей лиги "А", сообщает пресс-служба клуба.

Во встрече с "Магниткой" хозяева победили на тай-брейке -3:2.

Первый сет остался за гостями -25:21, во втором тюменцы вырвали победу - 29:27. В третьей партии магнитогорские волейболисты вновь вышли вперед 25:19, но в четвертой хозяева смогли перевести матч на тай-брейк, в котором одержали победу - 17:15.

"Веселая получилась игра. Думаю, болельщикам она понравилась. Многовато было ошибок и у тех, и у других. Нервный, напряженный матч. Много эмоций выплеснули. Но радует, что смогли добиться победы", - отметил наставник сибиряков Сергей Шульга.