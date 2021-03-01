  • 17 марта 202117.03.2021среда
  • USD72,9619
    EUR86,9852
  • В Тюмени -3..-5 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Волейболисты "Тюмени" дома переиграли "Магнитку"

Спорт, 11:14 17 марта 2021

ВК "Тюмень" | Фото: ВК "Тюмень"

Волейбольный клуб "Тюмень" одержал домашнюю победу во втором туре финала за 7-12 места высшей лиги "А", сообщает пресс-служба клуба.

Во встрече с "Магниткой" хозяева победили на тай-брейке -3:2.

Первый сет остался за гостями -25:21, во втором тюменцы вырвали победу - 29:27. В третьей партии магнитогорские волейболисты вновь вышли вперед 25:19, но в четвертой хозяева смогли перевести матч на тай-брейк, в котором одержали победу - 17:15.

"Веселая получилась игра. Думаю, болельщикам она понравилась. Многовато было ошибок и у тех, и у других. Нервный, напряженный матч. Много эмоций выплеснули. Но радует, что смогли добиться победы", - отметил наставник сибиряков Сергей Шульга.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ВК Тюмень

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:14 17.03.2021Волейболисты "Тюмени" дома переиграли "Магнитку"
10:51 17.03.2021ХК "Рубин" в третий раз одолел хоккеистов "Горняка"
08:25 17.03.2021Клуб "Кристалл" приглашает тюменцев заниматься закаливанием и моржеванием
18:37 16.03.2021Тобольские спортсмены получили путевку на чемпионат России по фитнес-аэробике