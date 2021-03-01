В Тюменской области школьники разработают проекты для программы "Кадры будущего"

| Фото: pioner72.ru | Фото: pioner72.ru

23 юноши и девушки станут участниками регионального проекта "Кадры будущего.Тюменская область" в Заводоуковском городском округе. Он стартует с 23 марта, сообщает администрация муниципалитета.

Участников проекта ждут три двухдневные сессии и недельная "Школа главы", включающие работу со спикерами и мастер-классы. Они создадут четыре проекта, защита которых состоится осенью в Тюмени. Тьюторами и наставниками ребят выступят инициативные молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет.

По мнению начальника отдела реализации молодежных программ центра развития детей и молодежи Надежды Лазаревой, региональный проект "Кадры будущего.Тюменская область" поможет выявить талантливых и высокомотивированных детей и молодежи и сформировать кадровый резерв для перспективных отраслей.

Проект охватит восемь муниципалитетов области: Ишим, Тобольск, Тюмень, Ялуторовск, Уватский и Нижнетавдинский районы, Голышмановский городской округ.