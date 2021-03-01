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Выставка об искусстве Серебряного века открылась в тюменском музее

Общество, 16:17 17 марта 2021

Тюменское музейно-просветительское объединение | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение

Выставка "Серебряный век. Уходящая натура" начала работу в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова в Тюмени.

Выставка посвящена яркому периоду русской культуры конца XIX – начала XX веков, который вошел в историю отечественной и мировой культуры.

"Период "Серебряного века" раскрыл многогранность художников. Многие мастера создавали живописные произведения, активно проявляли себя в области театрально-декорационного искусства, иллюстрировали книги, работали в издательском дизайне, в сфере декоративно-прикладного искусства", – рассказали в музее.⠀

На выставке вместе с живописными произведениями рубежа XIX-XX веков представлены графика, скульптура, а также редкие художественные журналы и книги известного издательства Кнебеля.

В экспозицию включены произведения из фондов Тюменского музейно-просветительского объединения.

Выставка проработает по 30 мая. Стоимость: 100 рублей. Телефон для справок: 45-35-90. Возрастное ограничение: 0+.

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# выставка , музей

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