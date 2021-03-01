В Тюмени покажут 47 новейших мультфильмов на десяти площадках
47 новейших российских мультфильмов покажут в рамках Всероссийской акции "Открытая премьера" в Тюмени с 17 по 21 марта, сообщает автономная некоммерческая организация содействия развитию кинематографа "Кинза".
Показы пройдут на десяти площадках. Организатор акции в областном центре – Тюменский государственный институт культуры.
"Впервые в истории "Открытой премьеры" в Тюмени будут работать две инклюзивные секции – в центре развития "Академия диджеинга" и в многофункциональном центре инклюзивных искусств и технологий", – рассказали организаторы.
Вход на кинопоказы свободный, но количество мест ограничено. С расписанием встреч и площадками можно ознакомиться по ссылке. Наличие маски обязательно.