Тюменскую практику содержания кошек в комфортных вольерах взяли на вооружение курганцы

Тюмень-наш дом во ВКонтакте Тюмень-наш дом во ВКонтакте

Тюменский муниципальный приют для животных без владельцев (ул. Кедровая, 133) посетили представители управления по ветеринарии и администрации Кургана для обмена опытом, сообщает администрация Тюмени.

Для курганцев это второй визит в приют. Особое внимание гостей привлекла организация видеонаблюдения на территории, а также новая практика содержания кошек в комфортных групповых вольерах.

Визитеров ознакомили с процессом отлова животных, показали сачки и клетки-ловушки, рассказали, как проводится видеозапись процесса.

Тюменский приют работает с 2012 года. Для обмена опытом сюда регулярно приезжают гости с других территорий страны.

Тюменцы, потерявшие своего питомца или желающие взять нового, могут увидеть информацию обо всех животных приюта на сайте или в группе "Пункт временного содержания животных" в соцсети.