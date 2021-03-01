В Нижневартовске решается судьба сбежавшего из вольера медведя

| Фото: скриншот оперативного видео УМВД по ХМАО | Фото: скриншот оперативного видео УМВД по ХМАО

Вопрос о дальнейшем месте проживания медведя, сбежавшего из вольера одной из гостиниц Нижневартовска, решают в городе.

Глава города дал распоряжение службам найти достойное место обитания животному, передает ТК "Самотлор". Администрация связывается с крупными фермерскими хозяйствами, где могли бы быть подходящие условия для содержания медведя.

Оказать помощь в лечении и кормлении обещает и председатель Фонда защиты животных "ЧИЖ" Нина Бахман. В ее планах также переговоры с Юганским заповедником.

УМВД России по Югре подтвердило, что медведь содержался на территории гостиницы "Аврора". Как ему удалось покинуть вольер и бегать по ул. Авиаторов предстоит выяснить специалистам.

Горожане в соцсетях предполагают, что мужчина, за которым бегал медведь - либо хозяин, либо человек, присматривавший за зверем. Многие осуждают владельца животного, давшего силовикам добро на отстрел питомца. Также выяснилось, что водитель автобуса, возвращавшийся с обеда без пассажиров, сбил животное намеренно, увидев, как оно гонится за человеком. Мужчина пояснил, что снизил скорость и подтолкнул медведя бампером, чтобы отвлечь его от преследования. Состояние медведя после этого ДТП оценят ветеринары, однако известно, что после столкновения животное продолжило бегать, а на автобусе нет ни одного повреждения.

Медведя удалось усыпить спецслужбам. Правоохранители обеспечили оцепление места происшествия и взяли животное в кольцо из служебных автомобилей. Никто из граждан не пострадал. Полицейские помогли специалистам в транспортировке медведя к вольеру, где он будет содержаться в ближайшее время, пока его судьба не устроится.

Оперативное видео УМВД России по Югре.