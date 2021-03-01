Иван Квитка: "Оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны приравнивается к оправданию нацизма"

| Фото: Уральский МКС партии "Единая Россия" | Фото: Уральский МКС партии "Единая Россия"

Правда о событиях времён Великой Отечественной войны не должна искажаться. Так депутат Государственной Думы, член фракции "Единая Россия" Иван Квитка прокомментировал закон об уголовном наказании за оскорбление ветеранов.

"Данный закон, - подчеркнул он, - защищает честь и достоинство героев нашей страны, сохраняя историческую память поколений".

Закон, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия", предусматривает уголовное наказание до трех лет лишения свободы за публичное оскорбление ветеранов, в том числе в СМИ. Если нелицеприятные слова высказаны в интернете, то наказание ужесточается до пяти лет. Такие действия будут расцениваться как одна из форм оправдания нацизма.

В одном пакете с этим законопроектом были приняты изменения в статью Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (злоупотребление свободой массовой информации), - пояснил Иван Квитка.

Новый закон повышает для юрлиц максимальный размер штрафа от 3 до 5 млн рублей за распространение сведений, которые выражают неуважение к ветеранам, к дням воинской славы и памятным датам России или содержат публичное осквернение символов воинской славы нашей страны. Физическое лицо за такое же действие может быть оштрафовано на сумму до 5 млн рублей и приговорено к лишению свободы на срок до пяти лет.