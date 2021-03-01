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Лариса Шилова назвала задачи предстоящей летней оздоровительной кампании

Общество, 17:01 18 марта 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Реабилитационное и оздоровительное направления станут основными в программах, которые разрабатывают детские оздоровительные организации Тюменской области на летнюю кампанию 2021 года.

Об этом на брифинге, посвященном открытию в Тюмени семинара по детскому отдыху, сообщила президент Ассоциации отдыха и оздоровления населения региона "Мы вместе" Лариса Шилова.

"Сейчас лагеря сдают на экспертизу свои программы и целым блоком прописывают там оздоровительные процедуры, мероприятия, здоровьесберегающие технологии. Они касаются, в том числе, решения проблем ожирения и близорукости у детей, всплеск которых мы отмечаем в последние месяцы", - сказала она.

В 20201 году планируется увеличить финансирование на оздоровление часто болеющих детей и проведение реабилитационных смен. Это говорит о том, что правительство региона ставит задачу по борьбе с последствиями пандемии, восстановлению, оздоровлению и реабилитации детей.

Еще одно важное направление работы лагерей коснется гражданско-правового и патриотического воспитания. Лариса Шилова подчеркнула, что именно любовь к Родине, семье и друг к другу помогает построить жизнь качественно, позитивно и конструктивно.

"Сегодня организаторы детского отдыха уже понимают, что будут делать. Начата работа по подготовке вожатых, расписаны все медицинские осмотры, составлены графики акарицидной обработки от клещей, выделено бюджетное финансирование. Это те моменты, которые позволяют нам думать, что все должно получиться и дают настрой на позитив", - добавила Лариса Шилова.

Любовь Голышева

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# детские лагеря , детский отдых , Лариса Шилова

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