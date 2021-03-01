Границу возраста молодежи в Тюменской области сдвинули до 35 лет

duma.gov.ru duma.gov.ru

Тюменцы в возрасте до 35 лет теперь официально считаются молодыми людьми. Соответсвующие изменения в региональный закон о молодежной политике приняли депутаты Тюменской областной думы на очередном заседании 18 марта.

Таким образом, региональный закон приведен в соответствие с обновленным федеральным законодательством. В частности, возрастная граница понятия "молодежь" расширена до 35 лет.

"Это позволит гораздо большему количеству активных жителей региона проявить себя, участвуя во всероссийских и региональных грантовых программах и молодежных проектах", - отметила, отвечая на вопросы депутатов, заместитель директора областного департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Ирина Широкова.

Евгений Бабенко