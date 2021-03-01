Трех пьяных бесправников задержали инспекторы ДПС в Тюмени

| Фото: УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Трех пьяных водителей, уже лишенных прав за нетрезвое вождение, задержали инспекторы ДПС в Тюмени в ночь на 20 марта, сообщает областное УМВД.

На Салаирском тракте по требованию наряда ДПС не остановился автомобиль Mazda. Когда инспекторы задержали иномарку, 30-летний водитель повел себя неадекватно и попытался убежать. От освидетельствования он отказался. Стражам порядка пришлось применить наручники.

Как выяснилось, это уже второй пьяный вояж тюменца, а машина принадлежит его знакомому. Мужчине грозит уголовная ответственность за пьяное вождение. Также на него составлен протокол за управление транспортом без водительского удостоверения.

Водитель "Лады" не подчинился сигналу автоинспектора об остановке на ул. Республики. Заметив полицейского, водитель только прибавил газу. Уходя от преследования, "Лада" заехала в тупик. Сделав обманный маневр, водитель на "Ладе" резко вывернул руль и ударил патрульный автомобиль в левый бок, повредив машину, и снова попытался скрыться.

На ул. 30 лет Победы навстречу "Ладе" выехал еще один наряд ДПС с включенной сигнализацией. Водитель "Лады" не справился с управлением, и машина въехала в фонарный столб. 22-летний тюменец ранее уже дважды был задержан пьяным за рулем. Автомобиль принадлежит его брату.